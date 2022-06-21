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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705852/برامج-التوك-شو-اليوم-كيلو-اللحمة-بـ-70-جنيه-وكمياء-قوية-بين-السيسي-ومحمد-بن-سلمان-ومطالبة-بذبح-قاتل-طالبة-المنصورة

يقدم موقع دوت الخليج ملخصًا لأهم أخبار التوك شو اليوم الأثنين الموافق 20 من شهر يونيو الجاري، والذي شهد على رأس أولوياته الحديث عن حادثة مقتل طالبة جامعة المنصورة، والتي كانت الشغل الشاغل للبرامج اليوم إضافة للحديث عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له.

وأكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، كما أنها تعمل على طرح رؤوس ماشية بأسعار تنافسية في السوق من أجل دعم المواطن في ظل أزمة غلاء الأسعار العالمية، نظرًا لأزمة الغذاء العالمي التي يشهدها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “القرش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن أسعار اللحوم التي تطرحها الوزارة تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي حيث إن أسعار كيلو اللحم البقري بلغ 70 جنيه، والجاموس بـ 64 جنيه، واللحم الضأن بـ 75 جنيه للكيلو.

وناشد محمد أحمد، عم نيرة اشرف طالبة جامعة المنصورة التي قُتلت اليوم على يد زميلها بالجامعة بضرورة عقاب القاتل أشد عقاب حتى يكون عبرة للجميع، ولا يفكر أي شخص آخر في تكرار مثل هذا الفعل من جديد.

وأضاف “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” أنه يجب أن يُذبح القاتل في نفس مكان مقتل نيرة حتى يكون عبرة للجميع، “دم المصريين انداس النهاردة، ولازم القصاص لبنتنا، لازم يحصل معاه نفس اللي حصل للبنت ليكون عبرة للجميع، والكل يدوس على دمه”.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، أن لقاح فيروس كورونا لا يحمي من المرض وإنما يقلل من نسبة الإصابة به، مشددا على أنه لم يتحدث أحد أن الحصول على اللقاح يقي صاحبه من الإصابة بالفيروس بنسبة 100%.

وأضاف “تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر تهدف في الوقت الحالي للوصول لصفر وفيات من فيروس كورونا، والعمل على أن تخلو المستشفيات من أي مصابين بفيروس كورونا، موضحا أن الأعداد المتواجدة في المستشفيات مصابة بفيروس كورونا قليلة، ولكن يجب على الجميع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طالما المرض مازال موجود عالميا.

وعقب الإعلامي عمرو أديب على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارته إلى مصر والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، قائلا إن تلك الزيارة تحظى باهتمام كبير جدا من وسائل الإعلام العربية والسعودية، خاصة في ظل التوقيت الخاص بالزيارة حيث جاءت الزيارة في وقت حساس جدا لكلا الطرفين، في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات واضحة في العديد من الملفات المختلفة.

وأضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي مصر مصر”، أن العلاقات بين مصر والسعودية متينة جدا، والسعودية تدرك مدى أهمية مصر في المنطقة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هناك كمياء قوية جدا بين الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان، وهذا سيساعد كثيرا في التفاهم في وجهات النظر في العديد من الملفات المختلفة.

وكشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن أن المحافظة مازالت مستمرة في توريد القمح لوزارة التموين كما هو متفق، لافتًا إلى أن ملف القمح أصبح قضية أمن قومي في الوقت الحالي في ضوء أزمة الغذاء العالمي التي يشهدها العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف “نور الدين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه كان من المستهدف توريد 450 ألف طن، وتم توريد 300 ألف حتى الآن، ويتبقى شهرين على موسم القمح، وأن المحافظة تعمل جاهدة للوصول إلى النسب المتفق عليها في التوريد لمساعدة الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الحالية.