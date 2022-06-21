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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705847/عمرو-أديب-الاستثمارات-الحل-الوحيد-لمواجهة-الأزمة-العالمية-فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب أن العالم يعاني في الوقت الحالي من هروب الاستثمارات، وكل المستثمرين في الوقت الحالي سواء المحليين أو الأجانب يحاول التقليص من استثماراته في ضوء ما تشهده المنطقة العربية والعالم أجمع من أزمات عالمية واضحة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن المنطقة العربية تتميز بتواجد فرص استثمار متميزة، متسائلا ما المانع من إتاحة الفرصة للاستثمار في الكثير من الأماكن المختلفة بدون أي حساسية، مستشهدًا بدولة الإمارات والفرص الاستثمارية التي تتيحها أمام المستثمرين.

وتابع أن هناك شركات مصرية تستثمر في المملكة العربية السعودية، من خلال شراء حصص وأجزاء في شركات المملكة العربية السعودية، "لو هيفضل عندنا حساسية جوا السوق العربية الاقتصادية من الاستثمارات ده مش وقته خالص، مش دي الطريقة اللي نتعامل بيها في الوقت ده".

عمرو أديب: السعودية ترصد التحديات في المنطقة بشكل جيد

وأوضح أن الجميع يعمل على تأمين العمالة الموجودة في دولته في ضوء الازمات العالمية الواضحة أمام الجميع، لا يستطيع أحد تقليل المصاريف في الوقت الحالي خاصة في ظل المصروفات سواء دعم أو ديون أو دفع فوائد أو غيرها.

وأشار إلى أن الحل الوحيد في الوقت الحالي لمواجهة الأزمة هو العمل على زيادة الاستثمارات، ويأتي ذلك من خلال زيادة الإيرادات، وليست الإيرادات الداخلية، وإنما إيرادات ناتجة عن استثمارات، والتي ستضمن مواجهة التحدي بشكل قوي.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ترصد التحديات المتواجدة في المنطقة بشكل جيد، وتعلم الدور المصري القوي في المعادلة، مؤكدًا أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر هامة جدا في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات واضحة في العديد من الملفات المختلفة.