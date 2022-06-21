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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705846/مرثا-محروس-نحتاج-لقانون-أحوال-شخصية-جديد-يحمي-كيان-الأسرة-المصرية

قالت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نسعى إلى إصدار قانون الأحوال الشخصية بالشكل الذي يحمي كيان الأسرة المصرية، مشيرةً إلى أن هناك خلل في تطبيق القانون لا يستطيع أن يراقبه المشرع. جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

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من جانبها، قالت أميرة بهي الدين، المحامية والباحثة في حقوق المرأة إنه يجب أن يكون هناك جهد جمعي للتوعية بأهمية الأحوال الشخصية، مشيرةً إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينجح عندما يجعل حياة المعنيين به أقرب إلى الطبيعية.

وأكدت المحامية والباحثة الحقوقية، أننا نحتاج إلى قانون عادل ومنصف ينظم الواجبات والحقوق بين الرجل والمرأة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك توعية مجتمعية وجلسات دعم نفسي للمطلقين والمطلقات.

مرثا محروس: نحتاج لقانون أحوال شخصية جديد يحمي كيان الأسرة المصرية

وكان قد أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا رقم 3805 لسنة ٢٠٢٢، بتشيكل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة،وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشكل اللجنة برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي رئيس محكمة اسـتـئـنـاف طنطا، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق رئيسا، وعضوية كل من القاضي أحمـد خيـــــــري حسين فخـري، رئيس الاستنئاف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة "مقررا"، والقاضي يوسف عبد الفتـاح محمد، مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة، و القاضي أشــــــــرف على عبد الهـادي على، رئيس اللجنـة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة، والقاضي أحمـد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، وكيل إدارة التشريع بـوزارة العـدل والمختص بتشريعات الأسرة، و القاضي محمـد محمـود عبد الوهاب إبراهيم، رئيس بمحكمة استنئاف القاهــــرة " شئون الأسرة"، و القاضي راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والقاضية داليـا إبراهيم أحمـد النمكي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة "شئون الأسـرة"، والقاضية أمنيـة إسماعيل أحمد هواري، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، و القاضي شريف أحمد أشرف أحمد محمد العمري، رئيس (أ) بمحكمة القاهرة الجديدة " شئون الأسرة"، والقاضي هشام محمد محمود ندا، رئيس (1) بمحكمة القاهرة الجديدة شئون الأسرة".