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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705845/سعد-الصغير أنا-مش-بعرف-أغني-ولا-أرقص-لكن-ربنا-بيكرمني-علشان-بتاجر-معاه

شارك الفنان سعد الصغير فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” يكشف من خلاله رأيه واقعة طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي لقت مصرعها في صباح اليوم الإثنين على يد شاب طعنها بسكين أمام باب الجامعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سعد الصغير على واقعة فتاة المنصورة

وقال سعد الصغير خلال الفيديو: “عمر ما حد بيحب حد يموته، الواد ده كان شارب حاجة، يا رب صبر أمها وأبوها، لو أنا هموته مش هيكفيني فيه يتعدم، هو فيه حد بيحب حد يموته، في حد كده، اوعى حد يقنعني إن الراجل ده كان في وعيه.. لو هي قالت له مش عاوزاك يسألها ليه ولو فيه عيوب يصلحها، أنا والله العظيم بروح أفراح بيفرقوا أكياس أي حاجة تتخيلوها في الدنيا وباخدها أرميها.. تموت عروسة كده لو بنتي وهيتشنق مليون مرة ناري مش هتبرد”.

سعد الصغير عن المتسبب في قتل طالبة المنصورة: “أكيد كان شارب”

وتابع: “أكيد كان شارب لو مش شارب هياخد ويدي معاها.. لكل أم راقبي ابنك كتفيه ووديه للمصحة.. أنا في الأفلام بمثل الحاجات دي وليا أصحابي بيشربوا الحاجات دي وبزعل عليهم ووشهم بيبقى معضم.. ما حدش بيموت حد غير لما يكون واخد حاجة.

سعد الصغير: تاجر مع ربنا وأوعى تأذي حد

ووجه سعد الصغير نصيحة للجمهور، فقال: أنا مش بعرف أغني ولا أرقص لكن ربنا بيكرمني علشان بتاجر معاه.. واحد بقى بيشرب بيمشي مع حريم دي حاجة ودي حاجة.. انت مش عارف ربنا شايل إيه.. انت بقى بتاع ستات وبتشرب انت بتأذي نفسك لكن اوعى تأذي الغير.. أسأل مجرب وأنا مجرب بقى لي سنتين ما عملتش أغنية لكن بفضل التجارة مع ربنا شغالين 3 و4 أوردرات.

أخر أعمال سعد الصغير

جدير بالذكر أن أخر أعمال سعد الصغير مسرحية كزانوفا التي جمعت النجمين حسن الرداد وعمرو يوسف مرة ثانية بعد تعاون واحد بينهما منذأكثر من 15 عام، وام عرضها بموسم الرياض السعودي، وتسبب في انفصال سعد الصغير عن زوجته برلنتي عامر.

ويشارك معه في بطولة المسرحية عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، مثل: نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطبجي وسليمان عيد، ومعهم المطرب الشعبي سعد الصغير، لما تحتويه المسرحية من كوميديا وإستعراضات وبعض الأغاني الشعبية له، المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتم عرضها في موسم الرياض.