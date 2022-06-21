انت الان تتابع تفاصيل خبر الفنان حسام الجندي يعلن عودته لزوجته: "اسف على كل ألم سببتهولك" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705842/الفنان-حسام-الجندي-يعلن-عودته-لزوجته-اسف-على-كل-ألم-سببتهولك

أعلن الفنان حسام الجندي عودته لزوجته التونسية منال حمروني، موجها رسالة رومانسية لها، وكل الشكر لكل من وقف بجانبه ودعمه في محنته والتي هي كانت في صدارتهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عودة حسام الجندي لـ منال حمروني

وكتب حسام الجندي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “لأول أنا بشكر كل صحابي وكل زمايلى إللى دعمونى وكلمونى أنا بجد مش عارف أشكركم ازاى”.

وتابع: “وبشكر مراتى حبيبتى إنها استوعبت الموقف ده واتعاملت معاه، وأحب أقولك حبك واهتمامك ظهر قوى في الموقف الصعب ده وانك اتعاملتى كأنه لا شيء لم يكن وخليتى بالك من ابننا وكل الأمور مشيت كأنى موجود بالضبط.. بشكرك منال حبيبتى وآسف على أي ألم سببتهولك.. وفى النهاية الحب أكبر من أى خلاف حتى لو كان كبير وأكبر من أى سوء تفاهم”.

نجوم أعلنو عن عودتهم لأزواجهم بعد وقت قصير من انفصالهم

وكان قد انتشر في الفترة الماضية عدد كبير من نجوم الفن الذين أعلنوا عن انفصالهم عن أزواجهم وعودتهم لبعض بشكل مفاجئ، منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز التي أثارت الجدل بإلغاء متابعتها للفنان أحمد العوضي ليتنبأ الجمهور بانفصالهما، ولكن بعد يوم خرج أحمد العوضي ليوضح حقيقة الأمر، فقال: “أنا صمتي كان عشان ده خلافاً بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين … وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من أخواتي لما بتتصرف … لأنها بتتصرف بتلقائية علي طبيعتها بعيدا عن النجومية … فمنعا للقيل والقال أنا بقولها إني بحبك واللي بينك وبينك أكبر بكثير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

إقرأ أيضا: الجمهور ينسب واقعة طالبة المنصورة لمحمد رمضان: أفلامك وأغانيك السبب

ولاحقهم الإعلامية ياسمين خطيب وزوجها رجل الأعمال الشهير الذي وجه رسالة اعتذا لها، قال فيها: ““ياسمين حبيبة وزوجة متفانية .. لكن جواها طفلة حساسة جداً وغيورة وسريعة الغضب .. وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة.. دي بنتي المدللة وحبيبتي .. والحصل بيننا خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال، ماكنتش أحب انه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا لكن قدر الله و ما شاء فعل، أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تماماً عن نمط حياتها .. لكن أنا واثق إننا هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب .. وبقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش من غيرك".