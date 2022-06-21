انت الان تتابع تفاصيل خبر أديب ينفعل على الهواء بسبب حادثة جامعة المنصورة: القاتل ليس مختل عقليا.. "هو عارف بيعمل إيه" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705841/أديب-ينفعل-على-الهواء-بسبب-حادثة-جامعة-المنصورة-القاتل-ليس-مختل-عقليا-هو-عارف-بيعمل-إيه

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء خلال تعليقه على حادثة جامعة المنصورة قائلا إنها متعجب من كم المبررات التي تم وضعها للقاتل من أجل أن يفعل فعلته الوحشية، مشيرًا إلى أن هذه هي جريمة قتل واضحة بدون أي مبررات، رافضا المبررات حول أن الأفلام والمسلسلات هي السبب فيما حدث.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، وينقلها دوت الخليج، أن الحادثة وحشية من القاتل رافضا القول بأن لديه اختلال عقلي هذا توحش ورغبة في الاقتناء والتحكم وإحساس بالرفض كل ذلك جعله يُقدم على فعلته الدنيئة.

وتابع: "الناس القذرة اللي بتطلع تقول أصل البنت لبسها السبب، والبنت سلوكها دي طريقة قذرة علشان نبرر بيها، كفاية بقا لازم نحط كل حاجة في نصابها الحقيقي".

وطالب "أديب" النيابة العامة بضرورة التصدي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تخوض في عرض الطالبة ويبررون الأمر بأن تصرفاتها أو ملابسها هي السبب في تلك المواقعة، "أي حد يخوض في عرض البنت اللي اتقتلت لازم يتجاب من قفاه، البنت دمها مبردش وانت بتخوض في عرضها".

عمرو أديب يشن هجوما حادا على جامعة المنصورة

وانتفضت مصر كلها صباح اليوم بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطالب في جامعة المنصورة، يطعن زميلته ومن ثم يقوم بذبحها أمام الجميع، وسط حالة من الغضب الشديدة بين عامة الشعب المصري، مطالبين بضرورة تطبيق أقصى عقوبة على القاتل.

وانتقد "أديب" بيان جامعة المنصورة حول الواقعة، والتي أصدرت بيان لتبرئة أنفسهم والإعلان أن الواقعة كانت خارج أسوار الجامعة، مؤكدا أنه بيان مخجل لا ينم عن دور تربوي أو دور محترم تعليمي، "فين العزاء للبنت أو أهلها، فين الوقوف بجانب البنت".