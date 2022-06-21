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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /705849/بطاقات-البنك-العربى-الافريقى-توفر-تقسيط-حتى-12-شهر

تتيح بطاقات البنك العربى الافريقى تقسيط حتى 12 شهر لحاميلها مما يسهل على عملاء البنك العربي الأفريقي إمكانية تقسيط كافة المشتريات منNew Balance، ويوضح دوت الخليج مميزات بطاقات الائتمان من البنك العربى الافريقى والخدمات المتوفرة عليها.

بطاقات الائتمان من البنك العربى الافريقى تتعدد مميزات بطاقات الائتمان من البنك العربي الافريقي ويمكن رصد أبزرها على النحو التالي: - حد ائتماني يصل إلى 96% من مبلغ الضمانة. - قيمة ائتمانية تصل إلى 4 أضعاف المرتب حسب الفئة المدرجة فيها جهة العمل. - فترة سماح تصل إلى 55 يوماً على جميع المشتريات. - التسوق عبر الإنترنت على جميع المواقع سواء المحلية أو الدولية. خدمات البنك العربى الافريقي توفر بطاقات البنك العربى الافريقي الاستمتاع بنظام التقسيط لمعاملات المشتريات والمبالغ المسحوبة نقدياً بفترة سداد من 6 شهور وحتى 60 شهراً بفائدة منخفضة، بالإضافة إلى برنامج المكافآت والاسترداد النقدي لجميع حاملي البطاقات الائتمانية من البنك العربى الافريقى الدولى، بجانب برنامج الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية القائم على الاستخدام من البنك العربى الأفريقى الدولى، وخصم خاص يقدم مع نخبة من التجار طوال العام.

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