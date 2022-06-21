كشف حقيقة تعرض سيدة للتخدير من إحدى السيدات حال خروجها من إحدى المدارس بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:29 صباحاً -

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة ما تم تداوله بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع "يوتيوب" تزعم خلاله المتحدثة بمقطع الفيديو تعرض سيدة (مُدرسة بإحدى المدارس بمدينة كفرالدوار بالبحيرة) للتخدير من إحدى السيدات وذلك حال خروجها من المدرسة فقامت بالصراخ والإستغاثة وتمكنت المتهمة من الهرب حال تجمع الأهالى .

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه وأن حقيقة الواقعة بأنه فى تاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) بأنه أثناء تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم ، قامت إحدى السيدات بالإصطدام بها مما أدى لإختلال توازنها وسقوطها أرضاً ، وقامت بمغافلتها أثناء ذلك وسرقة مبلغ مالى من حقيبة اليد الخاصة بها .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة القسم) .. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وأرشدت عن الـمبلغ المالى المستولى عليه وبإستدعاء الـمُبلغة وسؤالها عن مضمون ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه نفت معرفتها بالمتحدثة بمقطع الفيديو وعدم علمها بمصدر المعلومات التى أوردتها بالمقطع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .