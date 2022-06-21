كرم جبر: مصر والسعودية هما رمانة الميزان فى المنطقة العربية (صور)

جدة - نرمين السيد - كما حضر الاجتماع الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزى الأمين العام، والدكتورة منى الحديدى والإعلامى نشأت الديهى ورانيا هاشم أعضاء المجلس، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف.

وضم الوفد السعودى، محمد الحارثى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، والدكتور فهد ال عقران رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، وعلى الحديثى المشرف على مجموعة Mbc الإعلامية، وعبد الله الشبانة الرئيس التنفيذى لمجموعة روتانا، والدكتور خالد الغامدى وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية، والدكتور عثمان الصينى رئيس تحرير الوطن، وإسراء عسيرى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع، وعضوان الأحمرى رئيس تحرير إندبدنت العربية، وعلى عبد الفتاح رئيس تحرير سبق الإلكترونية، وسلطان المالكى رئيس تحرير عاجل الإلكترونية، وعبد الرحمن المنصور رئيس تحرير الاقتصادية، وفيصل عباس رئيس تحرير عرب نيوز، وهانى وفا رئيس تحرير الرياض المكلف، وعمر الشدى رئيس تحرير اليوم وغسان حليم شربل رئيس تحرير الشرق الأوسط.

استهل الكاتب الصحفى كرم جبر، المنتدى، بالترحيب بالحضور، مضيفا أنه للمرة الأولى تتجمع هذه الكوكبة من الإعلاميين المصريين والسعوديين.

وأضاف أن مصر والسعودية هما رمانة الميزان فى المنطقة، والإعلام فيهما قوى ويقود إعلام المنطقة أجمع، مشيرا إلى أن مصر فى قلوب السعوديين والعكس صحيح فالسعودية فى قلوب المصريين.

وأكد أن فى جميع الأزمات تقف مصر بجانب السعودية والسعودية بجانب مصر، موجها الشكر للجانب السعودى على التحرك الفورى خلال الأزمات الأخيرة وقيام السعودية بإيداع وديعة كبيرة فى البنك المركزى المصرى لتؤكد السعودية مقولة أن "الشقيق وقت الضيق".

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى البروتوكول الذى سيتم توقيعه للتعاون المصرى السعودى فى مجال الإعلام، مضيفا إلى أن الإعلام يلعب دورا كبيرا ومؤثرا بين البلدين ويجب العمل معا على مواجهة التحديات التى تواجهه العالم وأن يقود الإعلام التنوير الفعال لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن جانبه، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجى، بالحضور، مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية وثيقة وممتدة على مدار التاريخ، وتقف على أرض صلبة.

وأضاف أن الهيئة بصدد إطلاق موقع إلكترونى للصحافة القومية والخاصة، مضيفا أنه يتمنى أن يكون هناك تعاون مع الصحافة السعودية.

ومن جانبه أكد خالد المالك، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، أن العلاقات المصرية السعودية متجذرة وتاريخية وتتميز بالتفرد والمسئولية فى إدارة جميع الأزمات التى تمر بها المنطقة بالحكمة والتعقل، مضيفا أن لقاء اليوم يبعث عن التفاؤل بما هو قادم والتعاون الإعلامى بين البلدين.

وأضاف أن الوفد السعودى الذى يضم وسائل الإعلام السعودية الحكومية وغير الحكومية، يؤكد على رسالة المحبة الحقيقة لمصر ولشعبها، موضحا أن وسائل الإعلام السعودية كانت ومازالت تعمل على تجنب كل ما يثير مصر وتحمل الكلمة الطيبة دائما لهذه البلد الشقيق.

كما أكد أهمية زيارة ولى العهد للقاهرة فى الظروف العالمية والإقليمية الراهنة، واتفق مع رئيس الأعلى للإعلام على أهمية قيام الإعلام المصرى والسعودى بتجسيد الجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة المصرية والسعودية، لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

فيما وجه الدكتور فهد آل عقران، التحية للحضور، موجها شكره للمجلس على تنظيم هذا المنتدى، مضيفا أن على الإعلام دورا كبيرا ومسئولية كبيرة للتعاون معا للوصول إلى نفس حجم التعاون السياسى بين الدولتين.

وأضاف أنه عندما يكون هناك إعلاما حقيقيا وصادقا فمثل هذه الجلسات يخرج عنها تعاون مثمر وتنسيق ثنائى، مضيفا أن ما يحدث فى مصر والسعودية من تنمية هو ما سيقود العالم العربى إلى مستقبل أفضل.

فيما أكد محمد الحارثى، سعادته بتواجده فى مصر ولقاء هذه النخب الإعلامية الكبيرة، مضيفا بأن السعوديين يشعرون وهم فى مصر بأنهم فى وطنهم، فالعلاقات بين مصر والسعودية تاريخية واستثنائية ونادرا ما تكون موجودة بين دولتين.

وأضاف أن الوضع العالمى وكذلك منطقة الشرق الأوسط الحالى، يتطلب منا كإعلاميين التعاون المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط بنا من كل جانب، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تكون فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين.

فيما أكد غسان شربل، أن العلاقات المصرية السعودية قوية ومؤثرة، مضيفا أن علينا دورا كبيرا فى التعاون لمواجهة التحديات التى يمر بها العالم والتى لم تحدث منذ حوالى 30 عاما خاصة وأن الحرب الروسية الأوكرانية تفتح الباب لقيام توازنات جديدة فى العالم.

وقال عضوان الأحمرى: "نشعر بأننا مصريين عندما نصل إلى مصر، فنشعر بأننا فى بلدنا ولم نغادر السعودية".

وأعرب فيصل عباس، عن سعادته بتواجده وسط هذا الكم من القامات الإعلامية المصرية السعودية، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات مهمة لتبادل أطراف الحديث حول أهم القضايا التى يمر بها العالم والمنطقة العربية.

كما أعرب عبدالرحمن المنصور، عن سعادته بالتواجد اليوم وحضور هذا المنتدى الرائع، وأعرب عن تقديره واحترامه لكل الحضور.

وقال سلطان المالكى، إن هذا اللقاء مهم جدا لتبادل الحوار حول أهم القضايا التى تشغل المواطنين فى مصر والسعودية، معربا عن رغبته فى تكراراها.

وأكد جميل الذيابى، أن مصر موجودة فى قلوب جميع السعوديين والعكس صحيح، معربا عن أمنياته بوجود تعاون إعلامى مشترك بين البلدين بعد هذا القاء.

فيما قال عبدالله الشبانة، إنه سعيد بلقاء هذه النخب الإعلامية المصرية السعودية.

وأكد الدكتور خالد الغامدى، أنه يتشرف بلقاء هذه النخب الإعلامية فى مصر، مضيفا أنه سعيد للغاية ببنود البروتوكول الذى سيتم توقيعه بين مصر والسعودية للتعاون فى المجال الإعلامى، متابعا أن التعاون يخلق إعلام عربى قوى يخدم القضايا العربية.

وقال الدكتور عثمان الصينى، أن الإعلامى السعودى والمصرى هما الأقرب والأكثر تواصلا بين دول المنطقة، مضيفا أن هناك الكثير من النوايا الحسنة ولكن يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال برامج ملموسة، لأن الحملات التى تتعرض لها مصر والسعودية يجب مواجهتها معا.

ووجه عمر الشدى، الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الاستقبال الرائع، مضيفا أنه يجب ترجمه هذا التعاون إلى ما يصب فى مصلحة الإعلام العربى.

وأكد على الحديثى، على وجوب العمل المشترك بين الإعلام فى البلدين الشقيقين، للعمل على خدمة القضايا العربية ومواجهة التحديات.

وأشار هانى وفا، إلى وجوب التعاون بين الإعلام فى البلدين، كونهم الأقرب والأجدر على خدمة القضايا العربية.

وأكدت إسراء عسيرى، سعادتها بتواجدها فى مصر حيث أنها تعلمت منذ صغرها فى مصر، لذلك تدين بالفضل لمصر كما تدين للسعودية، مضيفا أنه علينا الاتحاد معا والتعاون للوصول إلى نفس درجات التعاون الاقتصادى والسياسى بين البلدين.

وأكد الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ترحيبه بالأشقاء السعوديين على أرض مصر، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات بادرة للتعاون بين إعلام البلدين.

فيما أكد المستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ترحيبه بالأشقاء السعوديين، مضيفا أن علينا أن نعترف بأن حجم العلاقات المصرية السعودية كبير ولكننا ننتظر تعاون أكبر فى المجال الإعلامى.

ومن جانبها رحبت الدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالوفد السعودى، مضيفة أن تمثيل المرأة فى الوفد السعودى يؤكد النقلة الثقافية والتطور الكبير الذى يحدث فى السعودية، مشيرا إلى وجوب تفعيل بروتوكول التعاون الإعلامى بين البلدين الشقيقين.

وأكدت الإعلامية هناء السمرى، أن هناك تطور كبير على جميع المستويات فى السعودية، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك تعاون حقيقى وبناء بين مصر والسعودية فى المجال الإعلامى ليصل إلى نفس درجة التعاون الاقتصادى والسياسى، خصوصا وأن قوى الشر لن تترك النهضة التى تشهدها مصر والسعودية.

وقالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام متميز فى البلدين ولكن ينقصنا التكاتف معا والتسويق لبعضنا البعض.

فيما رحبت الإعلامية دينا عصمت بقناة dmc، بفكرة عمل لجنة إعلامية مشتركة للتعاون ومتابعة القضايا الإعلامية بين البلدين، مضيفة أن هذا التعاون بادرة جيدة لمزيد من العلاقات الإعلامية.

ورحب الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، بالوفد السعودى، مضيفا أن الجميع يشعر بالنهضة الكبيرة الموجودة فى مصر والسعودية، وأن علينا العمل معا والتعاون لمواجهة التغيرات العالمية لأنه آن الأوان لأن تكون المنطقة العربية قادرة على عدم الدخول فى صراعات ليس لها علاقة بها.

وأكد الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يتمنى أن يواكب التعاون فى المجال الإعلامى مع المستوى الرفيع للعلاقات السياسية بين البلدين، لخدمة قضايا الدول العربية، مضيفا أن على الإعلام فى البلدين تبادل ونقل المعلومات عن بعضهما البعض عبر وسائل الإعلام الموثوق بها.

فيما أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، أنه يتمنى أن يكون هناك تعاون إعلامى كبير بين البلدين لمواجهة التحديات والأزمات التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى.

فيما رحب الكاتب الصحفى عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، بالحضور، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية السعودية.

وقال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الدولتين تعرضتا لتهديدات تقليدية وغير تقليدية ولكن الأهم أن الدولتين فيهما إعلام حديث، مضيفا أننا لدينا الكثير من المهددات التى تستهدف قلب الدولة العربية، وعلينا التعاون فى مختلف القضايا.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير أونا نيوز، سعادته بحالة التواصل الفعال بين الإعلام فى البلدين، مضيفا أن على المؤسسات الخاصة دورا كبيرا يجب أن تلعبه من خلال التواصل وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك لمساعدة المؤسسات الحكومية فى كلا البلدين.

وأكد الإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أكبر جالية مصرية موجودة فى السعودية وكذلك أكبر جالية سعودية موجودة فى مصر، مضيفا أن علينا مواجهة التحديات بالاجتماع معا والتعاون.

وقال الكاتب الصحفى خالد ناجح رئيس تحرير بوابة الهلال، إن مصر والسعودية تعرضتا لحملة كبيرة بسبب النهضة التى تشهدها البلدين لذلك علينا التعاون معا، والتعريف بالإنجازات التى تحدث على أرض الواقع فى الدولتين.

من جانبه أكد حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تكاتف وسائل الإعلام المصرية السعودية يصب فى صمام الأمن القومى للمنطقة بالكامل وذلك من الأهداف الرئيسية للبلدين.

فيما قال الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور، إن هناك الكثير من النوايا الحسنة بين الإعلام فى البلدين ولكن يجب أن تتحول إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع.

وأشار النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وأن هناك تعاون فى كافة المجالات، وهناك الكثير من القواسم المشتركة التى يجب العمل عليها، قائلا إنه يجب أن يكون هناك عمل مشترك مثل إطلاق قناة فضائية عربية مشتركة بين الدولتين، وكذلك وجود وكالة أخبار موحدة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، سعادته بالتواجد وسط هذا الكم من القامات الإعلامية، مشيرا إلى إعجابه بفكرة توقيع البروتوكول وكذلك وجود لجنة لمتابعة ما يتم تنفيذه.

وقال إياد أبو حجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير، إن العلاقات المصرية السعودية مميزة على مدار التاريخ، متمنيا أن تشهد مزيدا من الازدهار خاصة فى الجانب الإعلامى.

وأكد عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، أن هناك ترابط كبير بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، ولذلك يجب زيادة التعاون فى المجال الإعلامى، لأنه يأتى فى توقيت مهم جدا نظرا للأحداث التى يمر بها العالم.

ورحب أحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، بالوفد السعودى، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تنسيق إعلامى مشترك بين البلدين والعمل على مواجهة التحديات معا للوصول إلى تشكيل الوعى لدى الأطفال فى البلدين.

كما رحب شريف هلال مدير قناة أم بى سى مصر، بالوفد السعودى، معربا عن سعادته بحضور فعاليات المنتدى.

من جانبه أكد صلاح مهران مدير برامج قناة أم بى سى مصر، أن العاملين فى القناة يشعرون بأن نصفهم سعودى والأخر مصرى، مضيفا أن هناك تعاون وثيق بين القناة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متمنيا أن يكون بداية لتعاون على مستوى إعلامى أكبر بين البلدين.

وقال عمر أبو خطوة مدير تنفيذى لقناة أون تى فى، إنه يتمنى أن تكون هناك خطوات أكثر جدية فى التعاون فى المجال الإعلامى، لتحدث نقلة نوعية كبيرة فى إعلام البلدين.

وأكد الإعلامى أحمد أبو زيد، مقدم برامج فى قناة إكسترا نيوز، على أن التعاون الإعلامى المصرى السعودى موجود بالفعل، ولكن يجب أن يزيد ليصل إلى حد التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين.

وقال الإعلامى همام مجاهد، مقدم برامج فى قناة إكسترا نيوز، أنه يعتبر نفسه ابنا لمصر والسعودية معا كونه نشأ فى السعودية وتربى هناك ثم عاد إلى مصر، مضيفا أن الشعب السعودى يعشق مصر، وكذلك المصريين تعيش السعودية فى قلوبهم.

وأكد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب أن يكون هناك مزيد من التعاون بين البلدين فى المجال الإعلامى ليتسق مع التعاون فى المجال السياسى.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفى محمود المملوك رئيس تحرير موقع كايرو 24، إنه سعيد بحضور هذا اللقاء، معربا عن أمنياته بتكرار مثل هذه المنتديات.

وأكد الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، سعادته بالتواجد فى المنتدى، معربا عن أمنياته فى زيادة التعاون المصرى السعودى فى مجال الإعلام خلال الفترة المقبلة.