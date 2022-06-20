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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /705840/تشييع-جثمان-نيرة-طالبة-جامعة-المنصورة-المحلة-الكبري

شيع المئات من أهالي وأقارب وجيران طالبة جامعة المنصورة "نيرة"، جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمسقط رأسها مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وذلك وسط انهيار وبكاء وحزن شديد لأسرة وأقارب وزملاء الطالبة، من مسجد الروضة بمنطقة الشعبية، إلى مقابر العائلة بالمدينة. وكان الجثمان قد تحرك من مستشفى المنصورة لدفنه بمسقط رأسها بإحدى قرى المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وقد رافقه عدد من أهل الطالبة وأبناء بلدتها إلى مقابر بلدتهم، وانتهت أعمال التشريح، التي أثبتت وجود إصابة طعنية بمنطقة الصدر، ما نتج عنه تهتك بالرئة اليسري، وحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وكانت مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، شهدت جريمة بشعة، صباح اليوم الاثنين، بطعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته بسكين ثم ذبحها، قبل أن يتمكنوا الإمساك به، أمام بوابة كلية الأداب بالمنصورة.

شهادة أحد جيران المتهم بذبح زميلته

وعلى صعيد آخر.. عبّر أحد جيران المتهم عن شعوره بالصدمة بعد مشاهدة الفيديو المتداول على مواقع التواصل عن تفاصيل الحادث، قائلًا: "كان أغلب من الغلب وفي حاله وعمرنا ما سمعنا عنه أي حاجة وحشة".

وتابع: "كان هادي جدًا هو وإخواته البنات والأسرة كلها لا غبار عليها، وكان متفوق في الدراسة حتى إخواته البنات كلهم مؤهلات وبيعملوا دراسات عليا، وكان منطوي على نفسه مش اجتماعي وعمره ما وقف على الناصية زي الشباب ولا إخواته البنات يطلعوا يقفوا في البلكونة، وطول عمرهم في حالهم وقافلين على نفسهم".

قول جار أخر للمتهم

خلال حديثه مع موقع دوت الخليج في بث مباشر، أن أخت المتهم علمت بالحادثة من خلال إحدى الصور التي أرسلتها لها زميلتها على تطبيق "واتساب"، أثناء قيامه بذبح زميلته، مضيفًا: "أخته نزلت تصوت أول ما شافت الصورة، وانهارت هي و والدتها ومشيوا يروحوله.

ويتسكمل بأنه كان يتيم وأصغر إخواته قائلًا: "دول يتامى وغلابة، أبوهم مات وهو صغير، وهو أصغر إخواته الابن الوحيد ملهموش غيره، وطول عمره في حاله وعلى نياته ومش بتاع مشاكل".

وأكد جار المتهم، أن والدته دخلت في حالة انهيار قائلًا: "ابنها الوحيد ملهاش غيره وعمره ما كان بتاع مشاكل، أول ما عرفت انهارت، ربنا يتولاهم".