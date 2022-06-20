انت الان تتابع تفاصيل خبر الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /705838/الحماية-المدنية-تسيطر-علي-حريق-داخل-شقة-سكنية-بمنطقة-المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج دون وقوع اصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع سيد مهنا بالاندلس بمنطقة المرج، وعلي الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 4 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق وتمت اعمال السيطرة على الحريق دون وقوع اصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق شقة سكنية بالمحلة

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا من بنشوب حريق في أحد الشقق السكنية بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة وسيارتي إطفاء ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وتبين من الفحص والمعاينة، أن الحريق نشب في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي، وجار أعمال تبريد ، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

شاب يحاول التخلص من حياته بتناوله سم فئران

كما أقدم شاب في العقد الرابع من العمر، ومقيم بمدينة المحلة الكبرى، على محاولة الإنتحار والتخلص من حياته، بتناوله "سم فئران"، بعد دخوله فى أزمة نفسية.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول شاب مصاب بحالة إعياء شديد، نتيجة تناوله مادة سامة "سم فئران" وجري عمل الاسعافات الأولية، والعلاج اللازم له.

وتبين من خلال الفحص إن الشاب أقدم علي الإنتحار بتناوله "سم فئران" بعد دخوله في أزمة نفسية، بسبب مروره بضائقة مالية ، مما دفعه لمحاولة الإنتحار والتخلص من حياته.

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

قطاع الأمن

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

جهود الوزارة

أسفرت جهودها عن ضبط (13) قضية إتجار فى المواد والأقراص المخدرة ضُبط خلالها 15 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية بحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) و تنفيذ (2426) حكم قضائى متنوع.

الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .