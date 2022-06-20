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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /705836/أحمد-الحديدي-القمة-المصرية-الأردنية-البحرينية-دفعة-قوية-للعمل-العربي-المشترك

قال النائب احمد الحديدي، عضو لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، إن القمة المصرية البحرينية الأردنية في شرم الشيخ، نموذجًا للعلاقات العربية المتفردة بين الدول الثلاث، مشيرا إلى وجود علاقات وثيقة ومتينة تجمع بين الزعماء الثلاث وبين شعوبهم وبلدانهم.

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احمد الحديدي: القمة المصرية الأردنية البحرينية دفعة قوية للعمل العربي المشترك

ونوه الحديدي، في تصريحات له اليوم، بالدور الكبير الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات المصرية العربية، واللقاءات المستمرة والمتميزة في هذا الصدد، لمناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة العربية.

ولفت عضو عربية البرلمان، إلى الأهمية البالغة للقضايا التي طرحت خلال القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، مشددًا على وجود تطلع مصري إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة ويعزز من جهود العمل العربي المشترك.

واختتم النائب احمد الحديدي، بالتأكيد على أن القمة الثلاثية، دفعة قوية للعمل العربي المشترك في هذه الظروف الاستثنائية التي يحياها العالم، مرجعا الفضل للرئيس السيسي في تعزيز كافة علاقات مصر العربية والدولية واستعادة مصر ريادتها بالمنطقة.