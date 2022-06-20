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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /705833/وصول-جثمان-نيرة-طالبة-جامعة-المنصورة-إلى-مسجد-الروضة-بالمحلة-لأداء-صلاة-الجنازة

وصل منذ قليل جثمان طالبة جامعة المنصورة «نيرة»، التي لقيت مصرعها على يد زميلها، أمام جامعة المنصورة، إلى مسجد الروضة بمنطقة سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليها، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابرالأسرة.

دوت الخليج

وقد تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أول المنصورة، من أمن جامعة المنصورة بمقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالبة تدعى "نيرة .أ" على يد زميلها ويدعى "محمد .ع"، مقيمان في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء ذهابهما إلى الامتحان، فطعنها طعنتين نافذتين، لقيت على الفور مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الدولي، وحُرر محضرًا بالواقعة.

مكان وقوع الجريمة

ومن جانبها، أكدت جامعة المنصورة في بيانٍ لها حول الواقعة، أن الجريمة وقعت خارج أسوار الجامعة بالقرب من إحدى البوابات وليس داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الجامعة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بقتل زميلته وجاري التحقيق معه، مطالبةً وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره لعدم إثارة الذعر بين الطلاب وأسرهم.

تفاصيل الواقعة

نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها خلال استقلالهما "أوتوبيس" متجه بهما من المحلة الكبري إلي كلية الآداب جامعة المنصورة لحضور أحد الامتحانات، وفور نزولهما من الأوتوبيس أمام بوابة الكلية، سدد المتهم عدة طعنات نافذة لها وذبحها.

وأثار الحادث ردود فعل امتزجت بالحزن على الشابة المجني عليها والغضب مما فعله الشاب المتهم، والتساؤل وراء ارتكابه هذه الجريمة النكراء.

شهود عيان للجريمة

وفي تغطية لـ"دوت الخليج".. التقينا عددًا من شهود العيان، حيث قال أحدهم إن المتهم ألقى الفتاة بطعنتين في جسدها، وعندما لاحظ أفراد أمن الجامعة يتوجهون إليه، فأسرع بالإمساك برقبتها وذبحها، ما أحدث بها نزيفًا أدى إلى مصرعها على الفور.

وأضاف "الشاهد ذاته" أن أمن الجامعة تمكن من ضبطه واحتجازه، ونزع السلاح الأبيض من يده، واستدعاء قوات الأمن التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة.

وعن أسباب الحادث..