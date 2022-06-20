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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /705825/سارة-عبد-الرحمن-كل-يوم-في-ارواح-من-النساء-بتروح-لمجرد-رفضهم-لشىء

أعربت الفنانة سارة عبد الرحمن عن غضبها لما يمر بالنساء في الفترة الحالية من حالات قتل، طلاقـ اغتصاب، تعدي، أو غيرها من تلك الأشياء التي تضعها في مرمى الخطر.

تحيا مصر يرصد في ذلك التقرير تعليق سارة عبد الرحمن على واقعة طالبة المنصورة

وكتبت سارة عبد الرحمن عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل يوم في ارواح من النساء بتروح لمجرد رفضهم لشىء.. فكرة، مبدأ، علاقه، او حتى شخص امتى هانعرف نقول لا واحنا مش خايفين من عواقب الكلمة ؟ ربنا يرحمها ويصبر اهلها”.

جدير بالذكر أنه أصيبت طالبة المنصورة التي تسكن المحلة بإصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، وأكد الشهود بتعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.

سارة عبد الرحمن في مسلسلات رمضان 2022

من ناحية أخرى، عاشت الفنانة سارة عبد الرحمن حالة من الإذهار الفني في رمضان 2022، من خلال مشاركتها في أكثر من عمل درامي، منهم مسلسل “المشوار” بجانب كلا من محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

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كما شاركت في مسلسل سوتس بالعربي وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى "suits" الذى تم عرضه عام 2011، والمسلسل من سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد والإخراج لـ عصام عبد الحميد، ويشارك آسر ياسين، وأحمد داود، في البطولة عدد من النجوم مثل ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش وصبا مبارك، أسماء جلال، وآخرين.