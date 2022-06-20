مواعيد عمل فروع أورنج Orange في العيد.. دوت الخليج ينشر

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /705819/مواعيد-عمل-فروع-أورنج-Orange--في-العيد-تحيا-مصر--ينشر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثيرون عن مواعيد عمل فروع أورنج في العيد، وهل هناك تغيير في مواعيد فتح وغلق فروع أورنج orange بما فيه مواعيد عمل فروع أورنج في المولات وهو مايوضحه دوت الخليج في السطور التالية.

مواعيد عمل فروع أورنج

لم يحدث أي تغيير في مواعيد عمل فروع أورنج في عيد الأضحى عن غيرها من الأيام العادية حتى الآن.

وأوضحت شركة أورنج أن مواعيد العمل بمعظم فروعها من السبت للخميس بتبدأ من 9:00 صباحً عدا الجمعة من 1:30 مساءً، وتنتهي 10:30 مساءً،عدا يومي الخميس والجمعة 11:30 مساءً.

فروع أورنج orange

يمكن معرفة فرع أورنج orange الأقرب لك للتأكيد، ومن خلال الكود #185# لمعرفة عناوين الفروع.

سعر خط أورنج

أوضحت شركة أورنج عن سعر الخط العادي لديها بناءً على تساؤلات الملايين من المواطنين راغبى الانضمام لعملاء أورنج بمختلف المحافظات، ويكون سعر الخط 80.13 جنيه شامل الضريبة.