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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /705843/البنك-الاهلى-المصرى-يعلق-على-هروب-موظف-بـ-22-مليون-جنيه

علق البنك الاهلى المصرى على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هروب موظف من البنك الاهلى المصرى بقيمة 22 مليون جنيه، مما أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعى والذعر في نفوس عملاء البنك الاهلى المصرى لذلك يقدم دوت الخليج رد البنك الاهلي الحاسم في تلك الواقعة

البنك الاهلى المصرى

نفى مسئولى البنك الاهلى المصري ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية بشأن واقعة سرقة أحد موظفي البنك مبلغ 22 مليون جنيه من أموال العملاء والهروب خارج البلاد.

وأشاروا إلى أن بهذا الشأن لم يحدث، ولا أساس له من الصحة، وهذه أنباء مغلوطة، مشيرا إلى أن جميع حسابات العملاء لم تتعرض في أمان ولم تتعرض لأي اختراق، مؤكدا على ضرورة مراعاة الدقة قبل تداول أي أخبار.

سرقة البنك الاهلى المصرى

وتداولت رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية أنباء بشأن قيام أحد موظفي البنك الاهلى المصري بسرقة مبلغ 22 مليون جنيه من ودائع العملاء، مستغلا منصبه في الإطلاع على حسابات وبيانات العملاء وسرقة المبلغ المذكور أعلاه والهروب خارج البلاد.