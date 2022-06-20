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"تضامن النواب" توافق على مشروع القانون المقدم من دعاء عريبي "نائبة التنسيقية"حول صندوق "قادورن باختلاف"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:27 مساءً -  

وافقت لجنه التضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقه (قادرون بإختلاف) وتعديل بعض نصوص مواد القانون ٢٠٠ لسنه ٢٠٢٠ .

 

ويأتي مشروع القانون لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ونقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، والتوسع في اختصاصات الصندوق لضمان توفير أكبر قدر من الحقوق والامتيازات التي كفلتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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