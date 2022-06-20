الثانوية العامة 2022 | الطلاب يؤدون الامتحان فى الاقتصاد والإحصاء غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:26 مساءً - يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، غدًا الثلاثاء، الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وانطلقت اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالي 708 آلاف و478 طالبا/ طالبة الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وفي الفترة الثانية أدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مدارس المتفوقين «STEM» الامتحان في مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية بإجمالي 1796 طالبا/ طالبة.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 250 طالبا/ طالبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش بمحافظات الغربية والشرقية وقنا وسوهاج، كما رصدت غرفة العمليات المحلية بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ حالتي غش في امتحان مادة التربية الدينية، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وتم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما تم رصد 3 حالات غش بمحافظات السويس، والشرقية، والقاهرة فى امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، كما تم نقل الطالبة «ب.ك.ر» بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة بسبب حدوث ضيق تنفس لها.

من جهتهم أشاد عدد من الطلاب بمستوى امتحاني «التربية الدينية والوطنية»، مؤكدين أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.