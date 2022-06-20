إبراهيم رضا: النبى لم يرخص لكائن من كان أن يضرب امرأة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إبراهيم رضا عالم بالأزهر الشريف، إن استدعاء الشريعة فى قانون الأحوال الشخصية هو استدعاء للمصلحة، مؤكدا أن الإسلام تحدث عن سن الحضانة حسب المصلحة العليا للطفل.





وأضاف رضا، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن شرع الله لا يوجد به ما يتعارض مع حركة المجتمع، فالدين قابل للتطور مع حركة الحياة ومنسجم معها. وأوضح أن المشرع عليه أن يحقق المصلحة للطفل، لافتا إلى أن الدولة عليها تنظيم الأمور بشكل صحيح والمناخ يسمح بذلك الآن، ويمكن إصدار التشريعات التى تضمن للمطلقة والأطفال حياة كريمة. وعن ضرب النساء قال: "أتحدى على الهواء من يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم امتدت يده لضرب أى واحدة من النساء زوجة أو فتاة"، مؤكدا أن النبى لم يرخص لكائن من كان أن يضرب امرأة.

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