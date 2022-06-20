كلام فى السياسة.. باحثة: قانون الأحوال الشخصية بيئة خصبة لتأجيج الصراع

جدة - نرمين السيد - قالت آلاء برانية الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الخطأ الكبير عند الحديث عن قانون الأحوال الشخصية هو اعتباره معركة بين الرجل والمرأة وتحقيق انتصار ومكسب للمرأة على الأطراف الأخرى.





وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن قانون الأحوال الشخصية هدفه تنظيم العلاقة بين أفراد الأسرة الرجل والمرأة والطفل، وإذا أردنا أن نغلب مصلحة على أخرى فيجب تغليب مصلحة الطفل. وأوضحت أن القانون بتعديلاته منذ 1920 لم ينصف الرجل والمرأة على حد سواء، لافتة إلى أن القانون بيئة خصبة لتأجيج الصراع الأسرى لأنه لم يواكب تطور المجتمع والتغيرات الاجتماعية فى المجتمع.

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