أستاذ علم اجتماع: بعض المطلقات يستخدمن الأطفال كأداة لضرب الأب

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن بعض المطلقات يستخدمن الأطفال كأداة لضرب الأب، متابعة: "الثلاثة موجوعين، رفقا بالأبناء فهم ليسوا وقود الحرب، فالأسرة سكن وأساس المجتمع".
وأشارت إلى أن الجميع يجب أن يكون على قدر المسؤولية، وهذه المسؤولية تأتى عن طريق الوعى الدينى والاجتماعى والنفسى والتربوى ويجب تقديم مصلحة الأسرة.
ولفتت إلى أن هناك خطوات يجب اتباعها حال وجود خلاف بين الزوجين، مشددة على أن حماية الأسرة هى حماية للمجتمع.
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