أميرة بهى الدين لـ الطاهرى: نحن بحاجة إلى قانون أحوال شخصية عادل ومنصف

جدة - نرمين السيد - قالت أميرة بهى الدين المحامية والباحثة فى مجال حقوق المرأة، إن الحديث عن قانون الأحوال الشخصية يحدث ردود أفعال وتربص متبادل، مؤكدة أننا فى حاجة إلى قانون أحوال شخصية عادل ومنصف "لا ينحاز للنساء أو الرجال ولكن ينظم الحقوق والواجبات وآليات تنفيذها"، لافتة إلى أن القانون الحالى يتضمن الكثير من الحقوق ولكنها تصطدم بآليات التنفيذ.





وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين: "بنخرج جيل مضطرب نفسيا واجتماعيا ولديه بغض وكراهية ويجعل المجتمع متوتر وهو ما ينعكس فى جرائم". وأوضحة أن الطلاق ليس عقاب، مؤكدة أن القانون سيكون ناجحا عندما تكون أطراف المشكلة والطفل أقرب إلى الطبيعية، معقبة: "طالما إحنا فى محرقة التقاضى والغضب والكراهية والأجواء غير الطبيعية سيكون القانون غير ناجحا، العيب فى بعض الناس والقانون". وأشارت إلى أنها ليست منحازة إلى الرجل أو المرأة ولكن إلى مجتمع هادئ يعيش فى سكينة، معقبة: "مينفعش الرجل أو المرأة والأطفال يدفعون ثمن الطلاق طول الأبد".

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