جدة - نرمين السيد - وأوضح الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الهدف من النقاش هو تحقيق التوازن بين مصلحة الجميع "الرجل والمرأة والطفل".
وأضاف الكاتب الصحفى، أنه سيتم الاستماع إلى كل الرؤى والمقترحات، منوها بأن القانون يحجم أى أضرار يكون مبالغ فيها لأن الضرر يقع بالفعل فى حالات الطلاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلام فى السياسة.. أحمد الطاهرى: مشروع قانون الأحوال الشخصية بالغ الأهمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.