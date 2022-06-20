كلام فى السياسة.. أحمد الطاهرى: مشروع قانون الأحوال الشخصية بالغ الأهمية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الهدف من النقاش هو تحقيق التوازن بين مصلحة الجميع "الرجل والمرأة والطفل".

وأضاف الكاتب الصحفى، أنه سيتم الاستماع إلى كل الرؤى والمقترحات، منوها بأن القانون يحجم أى أضرار يكون مبالغ فيها لأن الضرر يقع بالفعل فى حالات الطلاق.