"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون "نائبة التنسيقية"حول صندوق قادورن باختلاف

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705835/تضامن-النواب-توافق-على-مشروع-قانون-نائبة-التنسيقيةحول-صندوق-قادورن-باختلاف

وافقت لجنه التضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقه (قادرون بإختلاف) وتعديل بعض نصوص مواد القانون ٢٠٠ لسنه ٢٠٢٠ .

دوت الخليج ويأتي مشروع القانون لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ونقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، والتوسع في اختصاصات الصندوق لضمان توفير أكبر قدر من الحقوق والامتيازات التي كفلتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة .

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