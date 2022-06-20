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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705830/النائب-علاء-عبدالنبي--العلاقات-المصرية-السعودية-نموذج-يحتذي-به-وزيارة-بن-سلمان-اهمية-الدور-التاريخي-للقاهرة

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تعد نموذجاً أكثر من رائع للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية.

دوت الخليج

النائب علاء عبدالنبي : العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذي به وزيارة بن سلمان اهمية الدور التاريخي للقاهرة

واكد عبدالنبي ، في بيان صحفي اليوم، ان اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي يؤكد أهمية الدور التاريخي للقاهرة والرياض تجاه جميع القضايا التي تهم الأمة العربية خصوصًا أن هناك تطابقًا تامًّا بين وجهتَي نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة فى قدرة القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والتصدى للمخاطر التى تواجه بعض الدول العربية خلال هذه المرحلة المهمة فى تاريخ الامة العربية، وتحقيق التوازن العربي وإعادة المنطقة العربية قوي لا يستهان بها.

وأشار الي ان أهمية الزيارة في دفع مختلف مجالات التنمية والاستثمار بين الدولتين، وليس هذا فقط خاصة ان زيارة وفي العهد السعودي تعزز التعاون الأمني بين مصر والسعودية، كما تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين المصري والسعودي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودى، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين. وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة هى الثالثة منذ توليه ولاية العهد.