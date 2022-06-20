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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705829/بإجمالي-77-مليون-دولار-النائب-إبراهيم-الديب-يعلن-موافقة-اللجنة-المشتركة على-التعديل-السادس-لمنحة-التنمية-الريفية

ألقى النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

دوت الخليج

«بإجمالي 77 مليون دولار» النائب إبراهيم الديب يعلن موافقة اللجنة المشتركة على التعديل السادس لمنحة التنمية الريفية

وأوضح “الديب”، أن أهم أهداف الاتفاق المعروض هو إتاحة تمويل لدعم منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليبلغ إجمالي منحة المساعدة نحو 77 مليار دولار.

وأشار “عضو مجلس النواب”، أن ذلك يأتي للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة في زيادة دخول صغار الزراع وإتاحة فرص عمل القائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الخاص.

وأضاف “النائب إبراهيم محمد الديب”، خلال إلقائه البيان أن الأهداف تتمثل في زيادة إنتاجية صغار المزارعين، تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

وعن رأي اللجنة المشتركة قال الديب، إن التعديل جاء متوافقا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتأكيدا علي نجاح وجدوى تنفيذ المراحل السابقة للاتفاق في زيادة دخول صغار المزارعين من خلال دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تحقق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة تنافسية الإنتاج الزراعي بالمجتمعات المستهدفة في صعيد مصر على المستويين المحلي والدولي.

وأعلن الديب موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 203 لسنة 2022.