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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705824/المصرية-للاتصالات-تكشف-تفاصيل-التقديم-في-مدرسة-WE--التكنولوجية

يتساءل الكثيرون عن شروط المصرية للاتصالات للتقدم في مدرسة We التكنولوجية بعد الإعدادية فهى تبع مدارسالدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بكافة المعاهد والكليات التكنولوجية وكليات الهندسة وكليات التعليم الصناعي، ويرغب الكثير من المواطنين التحاق أبنائهم في مدرسة we بعيدًا عن بعبع الثانوية العامة، ويقدم دوت الخليج تفاصيل مدرسة we المصرية للاتصالات والأوراق المطلوبة للتقديم

شروط المصرية للاتصالات للتقديم في مدرسة We

- الجنسية المصرية للمتقدم.

- لا يزيد سن الطالب المتقدم في أكتوبر من عام التقديم عن 18عاماً.

- ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 250 درجة في الشهادة الإعدادية وذلك وفقاً للتنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.

- نجاح الطالب في كافة الاختبارات قبل الدخول للمدرسة من اختبارات هيئة وقدرات بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

- متاحة للبنين والبنات.

- يكون الطالب لائقاً طبياً.

وجدير بالذكر أن المصرية للاتصالات أتاحت الاستفسار عن أى معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية ممكن نبعت عن طريق البريد الالكتروني [email protected].

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة we

- صورة من شهادة النجاح بالمرحلة الإعدادية.

- صورة من بيان الدرجات والمجموع الكلي على أن يكون معتمد من الإدارة التعليمية الخاصة بالمتقدم.

- صورتين شخصيتين للطالب المتقدم على أن تكون حديثة.

- صورة من بطاقة ولي الأمر و صورة شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب وشهادة طبية من التأمين الصحي التابع له الطالب.

- طلب الالتحاق للمدرسة.