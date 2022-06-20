تُنذر بشرّ عظيم.. أول تعليق من الأزهر على واقعة قتل طالبة جامعة المنصورة

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705834/تنذر-بشر-عظيم-أول-تعليق-من-الأزهر-على-واقعة-قتل-طالبة-جامعة-المنصورة

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن حادث مقتل "نيرة" طالبة جامعة المنصورة التي وقعت اليوم، بادرة تّنذر بشرّ عظيم.

دوت الخليج

وأضاف عياد في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الحادثة تأتي نتيجة لغياب منظومة القيم الأخلاقية، والفهم الخاطئ لمفهوم "الحرية"، وغياب الرقابة الأسرية، والمنصات الإلكترونية والوسائل الحديثة، وحداثة السن والتهور، وفهم الزمالة بصوةر غير صحية، مشددا على مواجهة كل هذه السلبيات بشكل صحيح من كل المؤسسات.

وأشار إلى أنه يجب على كل المؤسسات سواء كانت دينية أو تربوية أو تشريعية مواجهة هذه الظواهر، لافتا إلى أن الحادث يلقي بالمزيد من العبء على كاهل المؤسسات المنوطة بها المعالجة، اوان تكون بالوقاية قبل وقوع الكارثة.

وتابع أمين مجمع البحوث الإسلامية:"يجب أن يكون هناك شق نفسي نعول عليه، وورش عمل ودراسات نفسية، تعنى بالضرب والذبح لتصحيح المفاهيم المغلوطة".

وشهدت مدينة المنصورة، جريمة بشعة صباح اليوم، بعدما قام طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة بقيام أحد الطلاب بإخراج "سكين" وطعن زميلته بها وذبحها قبل قيام الاهالى بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة "توشكي" لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.

أول تعليق من الأزهر على واقعة قتل طالبة جامعة المنصورة

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "نيرة.أ.م" طالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيمة في المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وذلك بعدما قام زميلها ويدعى "م.ع" 21 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطعنها بسكين وذبحها من الرقبة قبل أن يتمكن الأهالي وطلاب جامعة المنصورة من الإمساك به.

جرى نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفي الدولي ونقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بعد محاولات الأهالي الفتك به.

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الصادر إلى نيابة أول المنصورة عن أسباب وفاة طالبة المنصورة نيرة أشرف، بعد ان قتلها زميلها أمام جامعة المنصورة صباح اليوم، أن الوفاة نتجت عن إصابتها الطعنية بالصدر ونتج عنها تهتك بالرئة اليسرى ادى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.