انت الان تتابع تفاصيل خبر السفارة السعودية بالقاهرة: مصر الوجهة الخارجية الوحيدة للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705832/السفارة-السعودية-بالقاهرة-مصر-الوجهة-الخارجية-الوحيدة-للملك-المؤسس-عبدالعزيز-آل-سعود-فيديو

نشر الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على يوتيوب، يسلط فيه الضوء على العلاقات المصرية السعودية، والتي تصل إلى ما يقارب الثمانين عامًا.

واختار الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- مصر لتكون وجهته الخارجية الوحيدة، ليرسخ لصرح من العلاقات التي بُنيت على أسس المحبة وروابط الأخوة المتنامية مع مرور الزمن.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمطار القاهرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر في زيارة تستغرق يومين.

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وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.

الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بمطار القاهرة مساء اليوم

وغادر الأمير محمد بن سلمان، بحفظ الله ورعايته اليوم الاثنين 21 / 11 / 1443 هـ الموافق 20 / 6 / 2022م لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا) حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.