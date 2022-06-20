انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو أديب: "فيه كيمياء قوية بين السيسي ومحمد بن سلمان" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705831/عمرو-أديب-فيه-كيمياء-قوية-بين-السيسي-ومحمد-بن-سلمان

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر تحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام السعودية والمصرية، ويوجد الكثير من التحليلات لتلك الزيارة، واهتمام بالغ بها خاصة أنها تأتي في وقت حساس جدا في المنطقة العربية وفي العالم أجمع.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن تنسيق الجهود والمباحثات المكثفة بين الطرفين لها دور كبير في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الغذاء العالمية ومشاكل الطاقة والنفط، إلى جانب التعثر ملف إيران النووي كل تلك الأزمات في الفترة الحالية.

وتابع أنه يجب العلم أن هناك كيمياء جيدة جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتيح لهم التوافق في كثير من القضايا، ومن خلال هذا التعاون قد يتم الوصول إلى نتائج هامة.

عمرو أديب: العلاقات بين مصر والسعودية قوية

وأردف أن العلاقات بين مصر والسعودية قوية ومتينة للغاية، ولم تتوقف تلك العلاقات في النمو خلال الفترة الماضية، موضحا أن بن سلمان يمثل دولة تحتضن ملايين المصريين، حيث إن أكبر جالية مصرية في العالم موجودة في المملكة العربية السعودية، وتحول تلك الجالية النصيب الأكبر من الأموال للاقتصاد المصري.

وأوضح أن محمد بن سلمان يعرف جيدًا أهمية العلاقات المصرية، والتي مرت بمراحل كثيرة خلال السنوات الماضية، حيث أُجريت عدد من الاتفاقات الضخمة بين الجانبين، حيث إن القطاع الخاص السعودي يستثمر المليارات على الأراضي المصرية في مجالات عديدة، وذلك إلى جانب المعونات من السعودية في كل الأوقات ودعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدور السعودي في المنطقة العربية هام جدا، وما تقدمه المملكة في السياسة للمنطقة العربية ستظهر آثاره خلال الفترة القادمة، سواء من خلال العلاقات المتوازنة مع الدول الغربية، والتوافق في وجهات النظر من أجل تحقيق الفائدة لكل الشعوب العربية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في زيارة تستغرق يومين لولي العهد داخل مصر، والتي ستشهد الحديث في العديد من الملفات المختلفة.