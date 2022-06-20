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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705826/شيخ-الأزهر-يجدد-النداء-بإنهاء-معاناة-اللاجئين-الأكثر-احتياجا-للدعم

جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، النداء بضرورة إيقاظ الضمير الإنساني، والتضامن من أجل إنهاء معاناة الأطفال والنساء والرجال اللاجئين، مشيرا إلى أنهم الأكثر احتياجًا للدعم والتكاتف.

وقال شيخ الأزهر في منشور له عبر صفحته بـ "فيسبوك"، الاثنين":نتذكر اليوم معاناة ٩٠ مليون لاجئ حول العالم، ضاقت أحوالهم، وشُردوا، وذاقوا ويلات الحروب والصراعات، وتركوا بلادهم بحثًا عن الأمن والأمان".

وتابع:" ليتجدد النداء في اليوم العالمي للاجئين بضرورة إيقاظ الضمير الإنساني، والتضامن من أجل إنهاء معاناة الأطفال والنساء والرجال اللاجئين؛ فهم الأكثر احتياجًا للدعم والتكاتف".

شيخ الأزهر يجدد النداء بإنهاء معاناة اللاجئين: الأكثر احتياجا للدعم

ويحتفل بيوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين، في 20 يونيو من كل عام، ويخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناتهم وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

نعى الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، إبراهيم عبد المعبود إبراهيم، وكيل معهد تل البلد الإعدادي الثانوي بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم أثناء توجهه لأداء مهام عمله كرئيس للجنة القنطرة غرب بامتحانات الشهادة الثانوية.

دوت الخليج

وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى -عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودعا الأزهر الشريف، المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين.

كان مصدر بالأزهر الشريف، كشف تفاصيل وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات القنطرة غرب، بمنطقة الإسماعيلية، اليوم الاثنين.

وقال المصدر في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن رئيس لجنة معهد فتيات القنطرة غرب كان متوجها صباح اليوم إلى اللجنة بصحبة ثلاثة من المراقبين داخل سيارة ملاكي، وتعرضوا لحادث سير قبل وصولهم.

وأضاف أن رئيس اللجنة لقي مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى، وتم نقل الملاحظين إلى المستشفى بعضهم تم وضعه بغرفة الرعاية المركزة.

في الوقت نفسه، طالب عدد من العاملين بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالوقوف بجانب أسرة رئيس اللجنة الذي لقي مصرعه، ورفع المعاناة كان كاهلهم.