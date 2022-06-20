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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /705822/محافظ-كفر-الشيخ-وردنا-300-ألف-طن-من-القمح-حتى-الآن-فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان شامل عدد من الموضوعات الهامة على رأسها توافر السلع الغذائية في الأسواق وتوافر السلاسل التجارية والشوادر بالتنسيق مع وزارة التموين، حيث يتم العمل على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين سواء الزيت والسكر والأرز والمواد الداجنة واللحوم حتى تكون متوفرة بصورة دائمة ومنتظمة وآمنة.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها دوت الخليج أن المحافظة تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار بصورة قوية من أجل دعم المواطن المصري، في ضوء الأزمة العالمية في الغذاء نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تعمل المحافظة على مواجهة أي اختفاء أو تخزين لسلع أو بيع سلع غير مجهولة المصدر وخلافه من خلال حملات في الأسواق بصورة دائمة.

وتابع أن بعض التجار يتلاعبوا في الأسواق من خلال تخزين السلع وغيرها في تلك التوقيتات قبل الدخول على عيد الأضحى، ألا أن المحافظة تضرب بيد من حديد على كل تلك المخالفات من خلال حملات دورية للتفتيش على الأسواق، وضبط السوق والأسعار بشكل كامل.

محافظ القاهرة: القمح أصبح قضية أمن قومي في الوقت الحالي

وأردف أنه تحدث مع رئيس الوزراء أيضا حول الاستعداد للثانوية العامة التي بدأت اليوم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة بداية من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووزارة التنمية المحلية للتطهير وتوفير ممرات آمنة، إلى جانب وزارة الداخلية التي قامت بتأمين الامتحانات وتوفير جو آمن للطلبة من أجل أداء العملية التعليمية بصورة آمنة.

وواصل أن توريد القمح أيضا كان من أهم المحاور خلال لقائه مع رئيس الوزراء، لأن الأمر أصبح أمن قومي في الوقت الحالي، والمحافظة بها 254 ألف فدان من القمح وكان من المستهدف توريد 450 ألف طن، ووصلت المحافظة في توريد ما يقترب من 300 ألف طن، ويتبقى شهرين آخرين على انتهاء موسم القمح، ويتم توصيل الواردات بالتنسيق مع وزارة التموين، من أجل توصيل الواردات لأماكنها من أجل استخدامها ودعم الدولة المصرية.