انت الان تتابع خبر اتهامات لمصور فيديو مقتل طالبة المنصورة.. “انعدام المروءة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن جريمة مقتل طالبة المنصورة، على يد زميلها حدثت على بعد 20 مترًا أو أقل من بوابة الجامعة، ونجح أمن الجامعة بالإمساك بمرتكب الجريمة قبل الفرار، مشيرًا إلى أن الطالب والفتاة من نفس الكلية والسنة الدراسية.

مقتل طالبة المنصورة

وعبّر رئيس الجامعة عن استيائه من تصوير لحظة مقتل الفتاة، ونشر الفيديو على السوشيال ميديا، وأكد أن تصوير مقتل الطالبة ونشره على السوشيال دليل على انعدام المروءة والهدف هو التريند ولابد للمجتمع أن يكون له دور تربوي لأنه المسؤول الأول عن ما يحدث.

رئيس جامعة المنصورة يتهم المجتمع بالتقصير

وطالب رئيس جامعة المنصورة، من الإعلاميين والأكاديميين، ضرورة الوقوف على أسباب الحادث، مشيرا إلى منوهًا إلى أن ما يشاهده الجيل الحالي من أفلام بها عنف شديد، ونجوم يمثلون تلك المشاهد في أفلام، وصرف ملايين الدولارات على هذا المحتوى أحد الأسباب الرئيسية لارتكاب مثل تلك الجرائم.

كان قد شهدت أبواب جامعة المنصورة، وتحديدا قبل أسوارها بـ 20 مترًا، جريمة بشعة، بعد قتل طالب لزميلته الطالبة نيرة طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة وهي متوجهة إلى الجامعة، بألة حادة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.