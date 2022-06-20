انت الان تتابع خبر أول تعليق من رئيس الجامعة بعد مقتل طالبة المنصورة..”السبب في الأفلام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، على مقتل طالبة المنصورة، على يد زميلها أمام أسوار الجامعة، وسرد عبد الباسط، أن نيرة طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة وكانت متوجهة إلى الجامعة، وتم قتلها على يد زميلها، على بعد 20 مترًا أو أقل من بوابة الجامعة، قبل أن يتمكن أمن الجامعة بالإمساك بالطالب مرتكب الجريمة.

مقتل طالبة المنصورة

وأكد عبد الباسط أن الشاب والفتاة ينتميان إلى نفس الكلية ونفس السنة الدراسية ونجحا في العامين الماضيين بتقدير جيد، وهما من نفس البلد وهناك ملابسات لا نعلهما وربما تكون أحد أسباب الجريمة البشعة.

السبب في الأفلام

وطالب رئيس جامعة المنصورة، من الإعلاميين والأكاديميين، ضرورة الوقوف على أسباب الحادث، مشيرا إلى منوهًا إلى أن ما يشاهده الجيل الحالي من أفلام بها عنف شديد، ونجوم يمثلون تلك المشاهد في أفلام، وصرف ملايين الدولارت على هذا المحتوى أحد الأسباب الرئيسية لارتكاب مثل تلك الجرائم.