مستشار الرئيس: الحصول على جرعة لقاح رابعة وارد ونستهدف الوصول لصفر وفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن لقاحات كورونا تقلل من معدلات الإصابة فى المجتمع، ولا تحمى من الإصابة بالفيروس بنسبة 100%، والهدف الرئيسى منها لتقليل حالات الإصابة الشديدة، والتقليل أيضا من الاحتياج لمستشفيات، بجانب تقليل نسبة الوفيات جراء الإصابة المرض.

وأضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أنه من المحتمل أن يحصل المواطن على جرعة رابعة من لقاح كورونا، لأن كل جرعة من الجرعات التى حصل عليها المواطن تحمى لفترة زمنية ومحددة لا تزيد عن 6 أشهر، وقد تقل عن هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وأوضح مستشار الرئيس للصحة، أن من يحصل على تطعيم كورونا ويصاب بالفيروس مرة أخرى، تكون مضاعفات الإصابة لديه ضعيفة مقارنة بالذين لم يحصلوا على التطعيم، وهناك إحصائية عن نسبة الحالات البسيطة فى مصر مؤخرا والتى بلغت أكثر 90%، مردفا: "نستهدف أن نصل إلى صفر وفيات وتقليل احتمالية دخول المستشفى للمصابين بكورونا، ونحن نحذر بأن الوباء ما زال موجودا ومنتشر عالميا وعلينا أن نتوخى الحذر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".