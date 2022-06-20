عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل مساء اليوم ولى العهد السعودى

جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الإثنين، بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية، والذى يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثانى مصر فى زيارة تستغرق يومين.





وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات. وأوضح أنه سيتم التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.

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