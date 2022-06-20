محافظ السويس يفتتح معرض مستلزمات الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ السويس عبدالمجيد صقر، اليوم الاثنين، معرض مستلزمات الأسرة المصرية لتوفير السلع الغذائية بأرض المعارض بحى السويس، بتخفضيات تصل إلى 30% على جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومستلزمات الأسرة.





رافق المحافظ، الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، ومحمد رشاد مدير مديرية التموين، ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية. وحضر الافتتاح النائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة عضوا مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، ومديرو الإدارات بمديرية التموين، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء، ومديرو المديريات، واتحاد الجمعيات الأهلية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى. وأكد محافظ السويس أن المعرض يهدف إلى توفير جميع السلع والمنتجات الغذائية، واحتياجات المواطنين من الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن، بداية من اليوم وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، لتوفير جميع مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

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