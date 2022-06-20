محافظ الأقصر يبحث مع سفير الفلبين سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام محافظة الأقصر، حيث رحب المحافظ بسفير الفلبين على أرض الأقصر التى تشهد المزيد من الإنجازات والتنمية فى ظل تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عام 2016، مشيدا بالعلاقات الطيبة التى تجمع بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير عز الدين تاجو، أن مصر والفلبين تربطهما علاقات وطيدة تمتد لأكثر من 75 عاما، موضحا أن هناك اتفاقيات ثقافية مبرمة بين البلدين.
وأشار إلى تطلع الفلبين لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته بوجوده فى الأقصر، مشيدا بعظمة الآثار المصرية القديمة.
ووجه سفير الفلبين شكره لمحافظ الأقصر على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، قائلا إنه يرحب بالتعاون بين محافظة الأقصر وبلاده.
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