زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر (تغطية خاصة)

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، إلى مطار القاهرة، حيث كان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، إلى مطار القاهرة، حيث كان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسى. وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات. عاجل.. السيسى يستقبل ولى العهد السعودى بمطار القاهرة عاجل.. ولى العهد السعوى يصل القاهرة عاجل- بث مباشر.. الرئيس السيسى يستقبل محمد بن سلمان بمطار القاهرة عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل مساء اليوم ولى العهد السعودى عاجل- سفير السعودية بالقاهرة: زيارة بن سلمان لمصر تعكس عمق ومتانة العلاقات

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