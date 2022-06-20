انت الان تتابع خبر تصرفوهم في الخير.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يونيو 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن وزارة المالية كل شهر مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث حددت الوزارة مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو

وقررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو الجاري العاملين في 33 وزارة وهيئة بالجهاز الإداري للدولة، غدًا الثلاثاء 21 يونيو.

كما من المقرر صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى، يوم الأربعاء 22 يونيو، على أن تصرف جميع الوزارات وباقي الجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 يونيو لكل العاملين في الدولة.

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

كما حدد وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022، حيث تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، خلال الأشهر الثلاثة.

و تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين في 3 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

بينما سوف يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

كما ستصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.