انت الان تتابع خبر بالتوفيق..جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 من البداية للنهاية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلق اليوم الإثنين ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، وفق للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونعرض خلال السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد الغير مضافة للمجموع والمواد الأساسية.

كانت البداية اليوم الاثنين 20 يونيو ابمتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية؛ وتستكمل غدًا الثلاثاء المواد غير المضافة للمجموع بامتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول المواد الأساسية

ويدخل طلاب الصف الثالث الثانوي مرحلة الجد يوم الأحد المقبل؛ حيث تبدأ أمتحانات المواد الأساسية وستكون على النحو التالي.

الأحد 26 يونيو ..يمتحن الطلاب في مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 28 يونيو.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 3 يوليو.. امتحان 3 مواد وهي مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 5 يوليو ..امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

الخميس 7 يوليو ..امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين الأدبي والعلمي.

الخميس 14 يوليو.. امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

الأحد 17 يوليو ..امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 19 يوليو.. امتحان مادة اجبر وهندسة فراغية

الخميس 21 يوليو ..امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.