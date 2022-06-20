انت الان تتابع خبر عاجل بشأن أسعار اللحوم.. التموين تضخ 80 ألف طن بالمجمعات الاستهلاكية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح لحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة للمواطنين؛ وذلك في اطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وتقوم الوزارة بضخ كميات تيوميًأ تقترب من 80 ألف طن من اللحوم، من خلال شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة، وذلك بأسعار تقل من 20 لـ30% عن منافذ السلاسل التجارية الأخرى.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين وهي كالتالي:

– 120 جنيهًأ سعر كيلو اللحم السوداني الطازج .

– 90 جنيهًأ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد .

– 56 جنيهًا سعر كيلو اللحم الهندي المجمد.