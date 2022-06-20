انت الان تتابع خبر عاجل وقبل أي حد – موعد والجدول الكامل لصرف معاشات يوليو 2022 والزيادة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدم أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية محرك البحث الشهير جوجل، لمعرفة جدول صرف معاشات شهر يوليو 2022 و موعد صرف معاشات يوليو 2022، وذلك خلال الساعات الماضية.

ويقدر عدد أصحاب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و814 ألفًا و189 قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون شهرياً علي 22 مليار جينه شهرياً من الخزانة العامة للدولة.في التقرير التالي سوف نكشف جميع التفاصيل المتعلقة بـ”معاشات يوليو 2022 والزيادة الجديدة”:

موعد صرف معاشات يوليو 2022:

سوف يتم البدء في صرف معاشات شهر يوليو القادم بداية من يوم 1 من الشهر المقبل.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2022 :

1- سوف يتم الصرف للشريحة الأولي والتي يحصل فيها أصحاب المعاشات على أقل من 1000 جنيه خلال يومي 1-2 يونيو

2- سوف يتم الصرف للشريحة الثانية والتي يحصل فيها أصحاب المعاشات على أقل من 2000 جنيه خلال يومي 3-4 يونيو.

3- سوف يتم الصرف للشريحة الثالثة والتي يحصل فيها أصحاب المعاشات على أكثر من 2000 جنيه خلال يومي5-6 يونيو.

صرف الزيادة الجديدة في شهر يوليو:

من المعروف أن يتم صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات خلال شهر يوليو من كل عام ولكن في هذا العام جري صرفها في شهر أبريل الماضي بسبب تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية