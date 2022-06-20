انت الان تتابع خبر عاجل..الاتصالات تواجه سرقات الحسابات من بطاقات الـATM والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ عدد من الحلول الفنية لمواجهة النصب الالكتروني؛ وسرقة بيانات العملاء وسحب أرصدتهم من ماكينات الـATM.

وأوضح لدكتور حسام عبد المولى صقر رئيس قطاع الانظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ أنه تم اتخاذ أساليب حديثة تمكن من ملاحقة اللصوص، ومواجهة الحيل التي يلجأون إليها؛ مشيرًا إلى أنه يجب تةعية المواطنين لمواجهة محاولات سرق وسحب الرصيد.

حلول لمواجهة سرقة وسحب الرصيد

وأضاف صقر؛ أن الجهاز قام بحلول فنية نجحت بنسبة 70%؛ بالرغم من تطوير أساليب السرقة؛ مشيرًا إلى أنه أحيانًا يتلقى الشخص رسالة من مجهول يطلب فيها بياناته؛ لذلك ننصح المواطنين بعدم التعامل معها طالما من مصدر مجهول.

قانون حماية البيانات

وأكد: أن قانون حماية البيانات الشخصية سوف يساهم في حل المشكلة؛ حيث يتضمن جزاءات رادعة؛ مشيرًا إلى أن الجميع في انتظار أصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ ويجب التوعية بالتعاون مع البنوك والقطاعات المختلفة.

ومن ناحية أخرى؛ قدم النائب أحمد مهنا طلب إحاطة بهذا الشأن؛ وحذر من تسريب البيانات الشخصية للمواطنين وطالب من التحقق من العديد من الأرقام المكتوب عليها أنه حساب تجاري.

و طالبت النائبة مارثا محروس وكيل اللجنة، بتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المواطنين و عرضها، لإخضاعها للفحص الفنى وحجب هذه الارقام في حالة تبين محاولة خداع المواطنين وسرقتهم.