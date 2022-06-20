انت الان تتابع خبر قبل أيام من العيد- وزير المالية يعلن عن مفاجأة لأصحاب المعاشات : لأول مرة في التاريخ. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مفاجأة لأصحاب المعاشات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث أنه أوضح أنه الوزارة تمكن من تحويل 510 مليار جنيه مصري على مدار الثلاثة سنوات الماضية لصالح صندوق التأمينات والمعاشات

وأشار معيط خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الأموال التي يتم تحويلها بناء علي التوجيهات الرئاسية الخاصة بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف وزير المالية أن سوف يتم تحويل 191مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال الأيام القادمة ليصبح ما تم تحويلة من الخزانة العامة للدولة 700 مليار جنيه مصري وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ، موضحاً أن المعاشات الآن أصبحت وتحولت إلي كيان مؤسسى وأصبحت لديها قدرة مالية تساعد الدولة