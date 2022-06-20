انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، عن مجموعة من الوظائف الخالية، والتي تأتي ضمن ضمن مبادرة توظيف مصر التي تشرف عليها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوف.

وكانت من ضمن الشركات التي عرضتها وزارة الشباب والرياضة هي شركة TPS – Talent Pool Solutions التي تبحث إخصائي تعاقدات حيث سوف تكون مهمته عمل زيارات خارجية للمطاعم بهدف التعاقد معهم وسوف يكون أماكن العمل في الجيزة والقاهرة، بشرط أن يكون حاصل على مؤهل عالي ويكون الراتب 4000 جنيه أساسي و4000 جنيه عمولة كما يتم صرف بدل مواصلات

كما أعلنت الشر;ة عن جاجتها إلي مندوب مبيعات خارجية، حيث سوف تكون مهمته بزيارات خارجية للسوبر ماركت وسوف يكون أماكن العمل في الجيزة والقاهرة والإسكندرية والبحيرة ويكون الراتب 2500 جنيه أساسي بالإضافة إلى عمولات، بالاضافة إلي حاجتها إلي مندوب تسليم وتحصيل مع التأكيد على وجود سائق وسيارة حيث سوف تكون مهمته تسليم اوردرات مواد غذائية سوف يكون ذلك داخل محافظة الجيزة بشرط أن يكون المتقدم إلي الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

كما حددت الشركة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المقدمين :

1- أقصي عمر للمتقدم 35 عاما.

2- التفرغ التام.

3- تحديد موقف التجنيد.

4 – عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا.

5 – عدد أيام الإجازة يوم واحد هو يوم الجمعة.

كيفية التقديم لهذه الوظائف:

يمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف من هنا