كاريكاتير دوت الخليج يرصد موقف الجامعة من جريمة قتل المنصورة

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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /705815/كاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-موقف-الجامعة-من-جريمة-قتل-المنصورة

رصد كاريكاتير موقع دوت الخليج موقف جامعة المنصورة من الجريمة البشعة التى شهدها محيط الجامعة اليوم حيث قام أحد الطلاب بذبح زميلته فى الطريق العام حيث أصدرت الجامعة بيانا مؤكدة على أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من إحدى البوابات، وتم القبض فورًا على المعتدى من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة.

دوت الخليج وعرض الفنان محمد عبد اللطيف، مسئول الكاريكاتير بموقع دوت الخليج البيان بأن الجامعة تتبرأ من الحادث فى بيانها، حيث جاء الكاريكاتير بقوله:"ملخص بيان جامعة المنصورة بخصوص مقتل طالبة على يد زميلها..جامعة المنصورة..وأنا مالى يالمبى".

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