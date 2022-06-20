انت الان تتابع تفاصيل خبر حدادا على طالبة المنصورة.. دياب يعلن تأجيل طرح أغنية "ياتي ياتي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /705809/حدادا-على-طالبة-المنصورة-دياب-يعلن-تأجيل-طرح-أغنية-ياتي-ياتي

أعلن المطرب دياب تأجيل طرح أغنيته الجديدة “ياتي ياتي”، والتي كان من المقرر أن يطلقها للجمهور اليوم الإثنين الموافق 20 من شهر يونيو، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تأجيل طرح أغنية ياتي ياتي لـ دياب

وأتى ذلك القرار تزامنا مع واقعة نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي لقت مصرعها اليوم بعد أن قام صديق لها بطعنها بسكين أمام الجامعة، وكتب دياب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، ناعيا ضحية البطلجة: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " ببالغ الآسى أنعي فتاة حادث المنصورة الأليم رحمة الله عليها والهم أهلها الصبر والسلوان، وأعتذر عن نزول الأغنية النهاردة حدادا عليها”.

واقعة طالبة المنصورة

جدير بالذكر أنه أصيبت طالبة المنصورة التي تسكن المحلة بإصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، وأكد الشهود بتعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.

دياب في رمضان 2022

من ناحية أخرى، شارك المطرب دياب في السباق الرمضاني 2022 في مسلسل “توبه”بطولة الفنان عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد.

إقرأ أيضا: عمرو ياسين ينفعل على فتاة بسبب تبريرها لعدم انقاذ طالبة المنصورة: "بتدافعي عن اي؟"

يشار أن الفنان عمرو سعد كان قد تصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واسم مسلسل توبة أيضًا الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 وحقق به نجاحا كبيرًا خلال حلقاته طوال شهر رمضان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل اسم توبة، وهاشتاج آخر بعنوان عمرو سعد بعد انتهاء العمل، الأمر الذي يدل على نجاح المسلسل بامتياز رغم الإنتقادات التي وجهت له بعد عرض الحلقة الأولى بأنه يتشابه مع مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد أيضا بالتعاون مع مصطفى شعبان.