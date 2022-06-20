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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /705807/سيد-علي-شيكابالا-كان-قادرا-على-منافسة-محمد-صلاح-عالميا-فيديو

أشاد الإعلامي سيد علي، بأداء محمود عبد الرازق شيكابالا في مباراة القمة 124، خاصة أنه نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر على مدار المباراة، على الرغم من مشاركته في 45 دقيقة فقط، وسط احتفاء كبير من جماهير نادي الزمالك باللاعب.

وانتهت مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاءت الأهداف عن طريق كل من محمد شريف وصلاح محسن لصالح المارد الأحمر، بينما جاءت أهداف الفارس الأبيض عن طريق كل من المغربي أشرف بن شرقي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، في لقاء شهد تألق كبير لقائد نادي الزمالك ومحمد عواد حارس الفريق.

وقال سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، وينقلها دوت الخليج، إن شيكابالا لاعب موهوب جدا، وكان أحد أفضل اللاعبين في اللقاء، ومن وجهة نظره أن شيكابالا واحد من أحرف من أنجبتهم الملاعب المصرية، وإن كان وجد البيئة الملائمة لربما كان نافس محمد صلاح على عرش الكرة العالمية، متابعا: "شيكا لو اتحط في بيئة تانية كان قادر على منافسة محمد صلاح عالميا".

سيد علي: شيكابالا وصلاح محسن أفضل لاعبي القمة.. “والباقي مجوش”

وانتقد، لاعبي الأهلي والزمالك على الأداء الهزيل من وجهة نظره خلال المباراة، "ده أداء لاعبي الأهلي والزمالك ازاي، الأهلي والزمالك هما المنتخب واللاعيبة مش قادرة تجري ليه، هو المفروض ان دي لاعيبة منتخب مصر إزاي".

وأوضح أن صلاح محسن يعد هو أفضل لاعبي الأهلي في مباراة أمس، كما أن شيكابالا هو أفضل لاعب في نادي الزمالك وباستثناء كلا اللاعبين باقي اللاعبين كانوا في مستوى سيء جدا، “تقريبا مجوش”.