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القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /705804/زراعة-البرلمان-توصي-بسرعة-حل-أزمة-الصرف-بقرية-منشأة-ناصر-بدمياط

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبد الوهاب، بشأن تحرير محاضر لأكثر من 50 أسرة بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لقيامهم بالصرف بأحد المجاري المائية.

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واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا:" صدرت أحكام قضائية ضد بعض الأهالى بقرية منشية ناصر التابعة لكفور الغاب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط نتيجة توقيع غرامات مالية عليهم، وتحرير محاضر ضدهم نظراً لقيامهم بعمل فتحات لصرف نواتج الصرف الصحى الخاصة بمنازلهم بالمجارى المائية لعدم وجود شبكة صرف صحى بالقرية، وذلك رغم علم مسئولى الرى بهذا الشأن منذ عقود بعيدة بمعظم القرى.

وأوصت اللجنة، الإسراع نحو الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالقرية، وسد فتحات الصرف الخاصة بمنازل الأهالى حتى يمكنهم التصالح وسداد الغرامات.

زراعة البرلمان توصي بسرعة حل أزمة الصرف بقرية منشأة ناصر بدمياط

وناقشت اللجنة طلب مقدم من النائب أحمد على ابراهيم، بشأن عدم قيام وزارة الموارد المائية والرى بأعمال التطهير اللازمة لمصرف الرشاح البليسى، ورشاح الترعة الجبلاوية الفاصل بين الحوض الطويل وحوض جلال بمؤسسة الزكاة بمحافظة القليوبية.

وأوصت اللجنة بمتابعة الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى أعمال التطهير الدورية الخاصة بالمصرف.

وناقشت طلب مقدم من النائب فايق الزكى المغازى، بشأن إحلال وتجديد كوبري فم بحر حفير شهاب الدين (كوبري أبو النيل) بمدينة بلقاس محافظة الدقهلية.

وأكد مقدم طلب الاحاطة، حاجة كوبرى فم بحر حفير شهاب الدين (كوبري أبو النيل) بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية للإحلال والتجديد، وضرورة إدراجه ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى نظراً لغلقه جزئياً منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة حدوث انهيارات جزئية به.

وأوصت اللجنة بموافاتها بنتائج الدراسة الفنية الخاصة بإحلال وتجديد الكوبرى، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية القادمة.